Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
71. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde auta gitti.
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Feghouli'nin ortasında arka direkte Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Napoleoni (Elia dk. 67), Mossoro (Soner dk. 90+2 ?), Bajic (Adebayor dk. 67)
Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues (Selçuk dk. 46), Feghouli, Eren (Linnes dk. 83 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet, Ömer, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray) Emre, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir)