Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz'in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer'e aktardı. Hayrullah'ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım'a çarparak taca gitti.
38. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler'in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan'ın sağından filelerle buluştu. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Mounir, Keny
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Betrand Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Ahmed Touba, Lucas Lima, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Giresunspor: Onurcan Piri, Sergen Piçinciol, Ramon Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Campuzano, Robert Mejia, Serginho, Görkem Sağlam, Borja Sainz Riad Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faustin Senghor, Olien Kuwas, Rahmetullah Berişbek, Oğulcan Çağlayan, Murat Cem Akpınar, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Youssuf Ndayishimiye (dk. 38) (Başakşehir)
Sarı kart: Youssuf Ndayishimiye (Başakşehir)