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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı da yanıltıp ağlarla buluştu. 1-0


28. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya altıpas önünde iyi yükselen Diarra'nın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1


38. dakikada savunmanın arkasına sarkan Sergio'nun ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Muhammed ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Tokpak, Murat Ergin Gözütok


Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Deniz, Berkay, Caiçara, Okaka


Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ponck, Aleksic, Chadli, Metin Emre, Gulbrandsen, Atabey


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Balde


Yedekler: Onurcan, Emre, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Sergen, Doukara, Umut, Champness, Çekdar


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Deniz Türüç (dk. 17) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)


Sarı kart: Traore (GZT Giresunspor)

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