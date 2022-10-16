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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan filelere gitti. 1-0


33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç


Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Lucas Biglia, Serdar Gürler, Berkay, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Azubuike, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş, Okaka, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Muhammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz


Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebeert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal, Guri, Kaan Bağış


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Gol: Ndayishimiye (dk. 26) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Lucas Biglia (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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