Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan filelere gitti. 1-0
33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Lucas Biglia, Serdar Gürler, Berkay, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Azubuike, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş, Okaka, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Muhammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebeert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal, Guri, Kaan Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Ndayishimiye (dk. 26) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Lucas Biglia (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)