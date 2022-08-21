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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


22. dakikada sol kanattan Lima'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


30. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan


Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Chadli, Szysz


Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Serdar Gürler, Mesut Özil, Mounir, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Okaka


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso, Mustafa Pektemek


Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Mensah, Uzodimma, Campanharo, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Chadli (dk. 22) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima (Medipol Başakşehir)

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