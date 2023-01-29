Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig?in 21.
haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir?in 1-0?lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Michalak'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Bytqi'nin penaltı noktasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
19. dakikada sol taraftan Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortada, savunmadan seken topu ceza sahası içinde alan Aleksic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Berkay Özcan, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Göle
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Wu Shaocong, Mesut Özil, Keny, Szysz, Lucas Biglia, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caiçara, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Michalak, Endri Çekiçi, Zymer Bytqi, Mame Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Muric, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Mehmet Büyüksayar, Bruno Paz, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gol: Berkay Özcan (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kart: Emre Belözoğlu (Başakşehir)