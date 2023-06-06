Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Edin Visca'nın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Lucas Biglia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Keny'nin sağ çaprazdan vuruşunda Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Deniz Türüç'ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Adnan Januzaj, Philippe Keny, Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Eden Karzev, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Emirhan Zaman, Edin Visca, Enis Bardhi, Arif Boşluk, Umut Bozok

Yedekler: Hakan Aydın, Darukhan Toköz, Jens Larsen, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Oğuzhan Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Gol: Deniz Türüç (dk. 34) (Başakşehir)