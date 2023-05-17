Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Adnan Januzaj'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Danijel Aleksic'in ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-0
7. dakikada Edgar le'nin pasında topu kontrol edemeyen Mahmut Tekdemir'in, Onur Ayık'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a direkt kırmızı kart gösterdi.
25. dakikada Joao Figueiredo'nun pasında topu alan Danijel Aleksic'in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+2. dakikada sol kanattan Lucas Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Ermir Lenjani'nin Serdar Gürler'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Ahmed Touba dk. 12), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lucas Lima, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Serdar Gürler, Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Lucas Biglia, Ayberk Kaygısız, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Tomislav Glumac, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Antonio Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Onur Ayık, Jesse Sekidika, Umut Nayir
Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak, Isaac Sackey, Geraldo, Kayode
Teknik Direktör: Mustafa Er
Gol: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kart: Orkun Özdemir (Ümraniyespor)