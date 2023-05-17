Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Strahil Popov'un sağ kanattan ortasında ön direkte Ahmed Touba'dan seken topu arka direkte alan Jesse Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
57. dakikada Geraldo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde havalanan topa Ahmed Touba'nın elle müdahale etti. Hakem Burak Pakkan ilk önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.
60. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Ahmed Touba dk. 12), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lucas Lima (Keny dk. 80 ?), Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Danijel Aleksic (Lucas Biglia dk. 69), Adnan Januzaj, Serdar Gürler (Shaocong Wu dk. 80 ?), Joao Figueiredo (Deniz Türüç dk. 69)
Yedekler: Volkan Babacan, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Tomislav Glumac, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani (Isaac Sackey dk. 46), Antonio Mrsic (Geraldo dk. 46 X), Kartal Kayra Yılmaz (Kayode dk. 46), Serkan Göksu, Onur Ayık, Jesse Sekidika, Umut Nayir
Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak,
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir), Umut Nayir (dk. 60 pen.) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Orkun Özdemir (Ümraniyespor), Berkay Özcan, Lucas Lima (Başakşehir)