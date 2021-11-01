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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Rassoul'un soldan ortasında kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topun sahibi olan Yunus, Vokan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


60. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Assombalonga, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1


71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin altıpas önüne çevirdiği topa Chadli'nin kayarak vuruşu filelere gitti. 1-1


76. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta yerden gelen ortaya Aleksic'in ön tarafa hareketlenerek ceza alanı sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muric kornere çeldi.


81. dakikada Okaka'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Muric güçlükle tokatlayarak dışarı gönderdi.


88. dakikada Deli'nin ceza sahasında Aleksic'e yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.


90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Visca, topu kaleci Muric'in sağından ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil


Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali (Lima dk. 84 ?), Epureanu (Duarte dk. 46), Ndayishimiye, Chadli (Deniz dk. 78), Mahmut, Visca, Berkay (Gulbrandsen dk. 65), Tolga (Aleksic dk. 65), Ömer Ali, Okaka


Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Emre, Zulj


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason (Gökhan dk. 68), Vargas (Ezeh dk. 79), Assombalonga (Balotelli dk. 68)


Yedekler: Ferhat, Tayyip Talha, Semih, Kaan, Tarık, İzzet, Metehan


Teknik Direktör: Vincenzo Montello


Goller: Assombalonga (dk. 60 pen.) (Adana Demirspor), Chadli (dk. 71), Visca (dk. 90+2 pen.) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Hasan Ali, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Gökhan (Adana Demirspor)

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