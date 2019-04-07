Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakadan 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho'nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
59. dakikada sol kanattan Milosevic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafasında top üstten auta çıktı.
69. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic'in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunu Mert kornere çıkardı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu (Soner dk. 75), Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia (Napoleoni dk. 85 ?), Robinho (Adebayor dk. 68)
Yedekler: Volkan, Bajic, Kudriashov, Demba Ba, Uğur, Serdar, Alpaslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Amir (Hurtado dk. 68), Milosevic, Fofana, Jahovic (Yatabare dk. 68)
Yedekler: Mahmut, Selim, Mücahit, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Mossoro (dk. 50), Visca (dk. 69) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir, Jevtovic (Konyaspor)