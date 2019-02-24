Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın sol tarafa verdiği topta Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Edin Visca'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
34. dakikada sağ kanatta Aytaç'ın açtığı ortada ceza sahası içerisinde Sakho'nun dokunamadığı top az farkla auta çıktı.
40. dakikada Arda'nın verdiği ara pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sakho'nun ceza sahası içine verdiği pasta Lima'nın şutu üstten auta çıktı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevde Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Jojic, Gökhan, Adebayor, Napoleoni, Demba Ba
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho
Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Saivet, Yusuf, Furkan, Ramazan, Umut
Teknik Sorumlu: Samet Aybaba
Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40) (Başakşehir)
Sarı kart: Sakho (Bursaspor)