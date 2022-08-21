Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Lima'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
57. dakikada İlhan Parlak'ın pasında topa sahip olan Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
78. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir'in rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia (Mounir dk. 62), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 46), Berkay Özcan (Mesut Özil dk. 80 ?), Aleksic, Chadli (Mahmut Tekdemir dk. 62), Szysz (Crivelli dk. 73)
Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi (Campanharo dk. 74), Bertolacci (Mensah dk. 69), Emrah Başsan (Mane dk. 54), Thiam, Cardoso (Baran Ali Gezek dk. 74), Mustafa Pektemek (İlhan Parlak dk. 46)
Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Chadli (dk. 22), Berkay Özcan (dk. 49) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima, Aleksic, Touba, Crivelli (Medipol Başakşehir)