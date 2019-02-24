Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevde Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre (Gökhan dk. 80 ?), Visca, İrfan Can, Mossoro (Jojic dk. 88 ?), Arda, Robinho (Demba Ba dk. 76)
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu (Umut Nayir dk. 80 ?), Lima (Saivet dk. 62), Latovlevici (Yusuf dk. 46), Aytaç, Sakho
Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Furkan, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor)