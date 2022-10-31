Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırladı. Turuncu-laciverliler müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bajic'in sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu oyun alanına çeldi.
65. dakikada Başakşehir atağında Berkay Özcan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Keny'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan'a da çarparak filelerle buluştu. 2-0
76. dakikada Giresunspor hazırlık pasları yaparken Savicevic'ten topu kapan ve ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner'in şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-0
80. dakikada ileri atılan topta Bajic'in kafayla ortaya aşırttığı topa gelişine vuran Serginho meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 1-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu (Ahmed Touba dk. 84 ?), Hasan Ali Kaldırım, N'Dayishimiye (Azubuike dk. 84 ?), Serdar Gürler (Betrand Traore dk. 61), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan (Danijel Aleksic dk. 70), Mounir (Patryk Szysz dk. 70), Keny
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Lucas Lima, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Giresunspor: Onurcan Piri, Sergen Piçinciol (Şahin Dik dk. 88 ?), Ramon Arias, Perez, Hayrullah Bilazer (Rahmetullah Berişbek dk. 61), Campuzano, Robert Mejia (Olien Kuwas dk. 61), Serginho, Görkem Sağlam (Savicevic dk. 46) Borja Sainz (Oğulcan Çağlayan dk. 60) Riad Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Youssuf N'Dayisimiye (dk. 38), Keny (dk. 65), Ömer Ali Şahiner (dk. 76) (Başakşehir), Serginho (dk. 80) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Youssuf N'Dayishimiye (Başakşehir) Sergen Piçinciol, Borja Sainz (Giresunspor)