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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, sahasına GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın kaleyi karşına alıp hafif sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Okan kornere gönderdi.


58. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya penaltı noktası yakınlarında yükselen Deniz'in kafa vuruşu sağ kale direğinin yanından auta gitti.


66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını sol çaprazdaki Berkay'a verdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


69. dakikada sağ taç çizgisi önünde meşin yuvarlağı alan Caiçara, pasını ceza alanı dışında bulunan Visca'ya aktardı. Ardından savunmanın arkasına sarkan Caiçara, Visca'nın ara pasıyla buluştuğu topu kale alanına girmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-1


78. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aleksic, bekletmeden pasını sağdan hareketlenen Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Tokpak, Murat Ergin Gözütok


Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer, Epureanu, Ndayishimiye (Ponck dk. 84 ?), Lima (Gulbrandsen dk. 65), Mahmut (Metin Emre dk. 88 ?), Visca (Şener dk. 87 ?), Deniz (Aleksic dk. 65), Berkay, Caiçara, Okaka


Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil, Chadli, Atabey


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich (Emre dk. 88 ?), Traore (Pelupessy dk. 80 ?), Flavio, Suleymanov (Champness dk. 84 ?), Diabate (Umut dk. 88 ?), Serginho, Balde (Doukara dk. 80 ?)


Yedekler: Onurcan, Hayrullah, Fatih, Sergen, Çekdar


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Deniz Türüç (dk. 17), Caiçara (dk. 69), Visca (dk. 78) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)


Sarı kartlar: Traore (GZT Giresunspor), Ömer (Medipol Başakşehir)

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