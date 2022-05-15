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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez ceza sahası önüne kat edip sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.


19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içindeki İbrahim Öztürk'ün ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0


39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodriguez, soldan savunmanın arkasına sarkan Poko'ya ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Erbil


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan (Dorukhan dk. 23), Ahmetcan, Hugo, İsmail, Bakasetas, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Abdülkadir, Cornelius


Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Koita, Yusuf, Djaniny, Yunus, Murat Cem, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Altay: Cihan, Thiam, İbrahim, Björkander, Thaciano, Poko, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez


Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Nurettin, Erdem, Tugay, Eren, Efe, Özgür


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Gol: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.) (Trabzonspor)


Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)

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