Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.

70. dakikada Kappel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame'nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan (Dorukhan dk. 23), Ahmetcan, Hugo (Hüseyin dk. 72), İsmail, Bakasetas, Hamsik (Berat dk. 72), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir (Djaniny dk. 72), Cornelius (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Koita, Yusuf, Yunus, Murat Cem

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Altay: Cihan, Thiam, İbrahim, Björkander, Thaciano, Poko, Cebrail (Eren dk. 79), Kazımcan (Efe dk. 89 ?), Ceyhun (Erdem dk. 59), Kappel (Nurettin dk. 89 ?), Rodriguez

Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Tugay, Özgür

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.), Nwkaeme (dk. 84 pen.) (Trabzonspor), Rodriguez (dk. 70) (Altay)

Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)