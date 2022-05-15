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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.


53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.


70. dakikada Kappel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1


84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame'nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Erbil


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan (Dorukhan dk. 23), Ahmetcan, Hugo (Hüseyin dk. 72), İsmail, Bakasetas, Hamsik (Berat dk. 72), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir (Djaniny dk. 72), Cornelius (Koita dk. 89 ?)


Yedekler: Erce, Koita, Yusuf, Yunus, Murat Cem


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Altay: Cihan, Thiam, İbrahim, Björkander, Thaciano, Poko, Cebrail (Eren dk. 79), Kazımcan (Efe dk. 89 ?), Ceyhun (Erdem dk. 59), Kappel (Nurettin dk. 89 ?), Rodriguez


Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Tugay, Özgür


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Goller: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.), Nwkaeme (dk. 84 pen.) (Trabzonspor), Rodriguez (dk. 70) (Altay)


Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)

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