Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo ceza sahası içinde bulunan Durel Avounou ile topu buluşturdu. Avounou'nun vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakika Mrsic'in pasında topla buluşan Bettaibe, ceza sahası içinde kaleci kaleci Boffin'i çalımlayamaya çalışırken meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

36. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Haji Wright'ın yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta çıktı.

41. dakikada Antalyaspor atağında Alassane Ndao'nun ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomislov Glumac, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Antonio Mrsic, Bel Durel Avounou, Onur Ayık, Adel Bettaieb

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Del Valle, Nika Gagnidze, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Fedor Kdryashov, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Alassane Ndao, Luiz Adriano, Houssam Eddine Ghacho, Haji Wright

Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin