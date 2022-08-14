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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Bünyamin'in ortasında arka direkte topla buluşan Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


84. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Del Valle ortasını açtı. Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Isaac Sackey dk. 82 ?), Geraldo (Valentin Gheorghe dk. 68), Antonio Mrsic (Nika Gagnidze dk. 68), Bel Durel Avounou, Onur Ayık (Del Valle dk. 68), Adel Bettaieb (Metehan Mimaroğlu dk. 73)


Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Tahsin Hacımustafaoğlu


Teknik Direktör: Recep Uçar


Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Fedor Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Veysel Sarı dk. 85), Soner Aydoğdu (Hakan Özmert dk. 76), Alassane Ndao (Sam Larsson dk. 61), Luiz Adriano, Houssam Eddine Ghacho (Sinan Gümüş dk. 61), Haji Wright (Fredy dk. 76)


Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Gol: Haji Wright (dk. 59) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Soner Aydoğdu, Fernando (Antalyaspor)

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