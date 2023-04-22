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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada sağ taraftan Popov'un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Onur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.


25. dakikada Cenk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


36. dakikada Avounou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak Amir'e çarparak üstten kornere gitti.


43. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Redmond'ın yaptığı vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir, Kayode


Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Serkan Göksu, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu, Mrsic, Sekidika


Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Fernandes, Hadziahmetovic, Redmond, Cenk Tosun, Salih Uçan, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Redmond (dk. 14) (Beşiktaş)

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