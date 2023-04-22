Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
71. dakikada Salih'in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Geraldo (Onur Ayık dk. 63), Kartal Kayra Yılmaz (Mrsic dk. 79), Avounou (Gheorghe dk. 46), Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 46), Umut Nayir, Kayode (Sekidika dk. 79)
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu
Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku (Semih Kılıçsoy dk. 90+3 ?), Fernandes, Hadziahmetovic (Ghezzal dk. 74), Redmond, Cenk Tosun (Maxim dk. 74), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 90 ?), Aboubakar (Tayfur Bingöl dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Welinton, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 14), Aboubakar (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Aboubakar, Hadziahmetovic (Beşiktaş)