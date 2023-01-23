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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rossi'nin sağ ayağı ile uzak direğe çıkardığı şutu kaleci Orkun çeldi. Oyun alanına geri dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Batshuayi'nin sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunda kaleci Orkun bir kez daha gol olmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Rossi'nin etkisiz kafa vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.


13. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, Onur'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin hemen dibinden auta gitti.


14. dakikada orta saha çizgisinde topla buluşan Valencia'nın önünü boşaltarak ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Orkun'u çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere göndermesine kaleci Orkun yaptığı müdahale ile engel oldu.


45+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan açtığı ortada Valencia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vole de üstten auta gitti.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson (Avounou dk. 44), Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Bettaieb, Umut Nayır


Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Yunus Mertoğlu, Gheorghe, Serkan Göksu, Epureanu, Geraldo, Mrsic, Sekidika


Teknik Direktör: Recep Uçar


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, Zajc, Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Sarı kart: Lincoln (Fenerbahçe)

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