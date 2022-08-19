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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Ümraniyespor savunmasının yaptığı pas hatasında Seferovic ceza yayı üzerinde topun sahibi oldu. Ceza sahasına girerek pasını aktarmak isteyen Seferovic'in gönderdiği top doğrudan auta gitti.


6. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık'ın çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


19. dakikada sağ taraftan Mrsic'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


28. dakikada Kerem'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.


31. dakikada Muslera'nın yaptığı degajın ardından Ümraniyespor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Yunus'un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, del Valle, Mrsic, Avounou, Onur Ayık, Bettaieb


Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Gheorghe, Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Gagnidze, Umut Nayir, Geraldo


Teknik Direktör: Recep Uçar


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Patrick Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic


Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Mertens, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray), Serkan Göksu (Ümraniyespor)

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