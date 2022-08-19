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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


50. dakikada sol kanattan Kerem'in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic'in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


53. dakikada van Aanholt'un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.


71. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği topa Mertens'in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.


87. dakikada Van Aanholt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, del Valle (Gheorghe dk. 56), Mrsic (Gagnidze dk. 67), Avounou (Sackey dk. 66), Onur Ayık (Geraldo dk. 56), Bettaieb (Metehan Mimaroğlu dk. 85 ?)


Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Emre Nefiz, Umut Nayir


Teknik Direktör: Recep Uçar


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Patrick Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Cicaldau dk. 85 ?), Emre Akbaba (Mertens dk. 46), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 85), Kerem Aktürkoğlu (Emre Kılınç dk. 65), Seferovic (Gomis dk. 78)


Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Gomis (dk. 87) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı, Boey (Galatasaray), Serkan Göksu, del Valle, Sackey (Ümraniyespor)

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