Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada savunmanın hatasıyla topu kazanan Umut Nayir'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top direğe çarparak tekrar Umut'un önüne düştü. Umut'un ortasında Oğuz Gürbulak'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada Riad Bajic'in ceza yayından yaptığı sert vuruşta top Glumac'a çarparak kornere gitti.
21. dakikada Doğancan Davas'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer topu kontrol etti.
23. dakikada orta sahanın sağından kullanılan serbest vuruşta Savicevic'in ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ramon Arias meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla golü iptal etti.
45. dakikada Savicevic'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Borja Sainz'in kafayla indirdiği topu Riad Bajic yakın mesafeden ağlara yolladı. 0-1
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün
Ümraniyespor: Berke Özer, Strahil Popov, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Serkan Göksu, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak, Olarenwaju Kayode, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Mert Yılmaz, Yusuf Saitoğlu, Yunus Mertoğlu, Onur Ayık, Fatih Şanlitürk, Beren Küçükbaşarık, Batuhan Arıcı, Doğukan Saral
Teknik Direktör: Mustafa Er
Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Doğancan Davas, Vukan Savicevic, Borja Sainz, Riad Bajic
Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Talha Ülvan, Alper Uludağ, Şahin Dik, Robert Mejia, Murat Akpınar, Gökdeniz Karadeniz, Mert Kurt
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Riad Bajic (dk. 45) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Isaac Sackey (Ümraniyespor), Kadir Seven (Giresunspor)