Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.
69. dakikada Murat Akpınar'ın pasında topla buluşan Borja Sainz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Ermir Lenjani'nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün
Ümraniyespor: Berke Özer, Strahil Popov, Mustafa Eser, Tomislav Glumac (Yunus Mertoğlu dk. 74), Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani (Mert Yılmaz dk. 83 ?), Serkan Göksu (Batuhan Arıcı dk. 83 ?), Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak (Onur Ayık dk. 57), Olarenwaju Kayode, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Fatih Şanlitürk, Beren Küçükbaşarık, Doğukan Saral
Teknik Direktör: Mustafa Er
Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano (Robert Mejia dk. 66), Doğancan Davas (Murat Akpınar dk. 66), Vukan Savicevic (Talha Ülvan dk. 85 ?), Borja Sainz (Mert Kurt dk. 87 ?), Riad Bajic
Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Alper Uludağ, Şahin Dik, Gökdeniz Karadeniz
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Riad Bajic (dk. 45) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Isaac Sackey, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Kadir Seven (Giresunspor)