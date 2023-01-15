İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


81. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.


84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe'nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.


87. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze'nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


90. dakikada sol kanattan Ethemi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Orkun Özdemir dk. 46), Popov (Bettaieb dk. 61), Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Mrsic (Avounou dk. 46), Geraldo (Gheorghe dk. 82 ?) , Onur Ayık (del Valle dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz, Umut Nayir


Yedekler: Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk


Teknik Direktör: Recep Uçar


İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 46), Melih Kabasakal, Rroca (Kağan Bağış dk. 90+6 ?), Emir Kaan Gültekin (Ologo dk. 78), Topalli (Ba dk. 78), Ethemi (Oğuzhan Berber dk. 90+4 ?), Eze


Yedekler: Alp Arda, Mehremic, Cajic, Vefa Temel


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Ethemi (dk. 30), Melih Kabasakal (dk. 45+4) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Eze, Topalli, Rroca, Jensen (İstanbulspor) Kartal Kayra Yılmaz, Popov (Ümraniyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.