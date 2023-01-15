Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe'nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

87. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze'nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sol kanattan Ethemi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Orkun Özdemir dk. 46), Popov (Bettaieb dk. 61), Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Mrsic (Avounou dk. 46), Geraldo (Gheorghe dk. 82 ?) , Onur Ayık (del Valle dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz, Umut Nayir

Yedekler: Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 46), Melih Kabasakal, Rroca (Kağan Bağış dk. 90+6 ?), Emir Kaan Gültekin (Ologo dk. 78), Topalli (Ba dk. 78), Ethemi (Oğuzhan Berber dk. 90+4 ?), Eze

Yedekler: Alp Arda, Mehremic, Cajic, Vefa Temel

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ethemi (dk. 30), Melih Kabasakal (dk. 45+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Eze, Topalli, Rroca, Jensen (İstanbulspor) Kartal Kayra Yılmaz, Popov (Ümraniyespor)