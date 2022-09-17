İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Celina'nın sert şutunda kaleci Orkun'un yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.


34. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.


35. dakikada Hajradinovic ara pasında Mamadou Fall, ceza sahası içinde kaleci Orkun'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.


36. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1


40. dakikada Tirpan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj'ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


45+1. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Suat Arslanboğa, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Ermir Lenjani, Avounou, Kartal Kayra, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir


Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Onur Atasayar, Fatih Şanlitürk, Bettaieb, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic


Teknik Direktör: Recep Uçar


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Eysseric, Mamadou Fall, Hajradinovic, Bersant Celina, Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşi, Ali Demirel


Teknik Direktör: Şenol Can


Gol: Hadergjonaj (dk. 36 pen.) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mamadou Fall, Mickael Tirpan (Kasımpaşa)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.