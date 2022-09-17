Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Celina'nın sert şutunda kaleci Orkun'un yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
35. dakikada Hajradinovic ara pasında Mamadou Fall, ceza sahası içinde kaleci Orkun'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.
36. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
40. dakikada Tirpan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj'ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Ermir Lenjani, Avounou, Kartal Kayra, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Onur Atasayar, Fatih Şanlitürk, Bettaieb, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Eysseric, Mamadou Fall, Hajradinovic, Bersant Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşi, Ali Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Hadergjonaj (dk. 36 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Mamadou Fall, Mickael Tirpan (Kasımpaşa)