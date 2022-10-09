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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic'e indirdi. Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.


25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kemen'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


33. dakikada ceza yayı önünden Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut Nayir


Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Popov


Teknik Direktör: Recep Uçar


Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic


Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Ackah, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Cardoso (dk. 25) (Kayserispor)


Sarı kart: Sackey (Ümraniyespor)

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