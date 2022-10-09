Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic'e indirdi. Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kemen'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
33. dakikada ceza yayı önünden Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Ackah, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Cardoso (dk. 25) (Kayserispor)
Sarı kart: Sackey (Ümraniyespor)