Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ taraftan Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk'ün parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Konyaspor atağında Moreno'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra, Geraldo, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Sekidika, Umut Nayir
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Sackey, Gheorghe, Kayode, Onur Ayık, Avounou, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhammet Demir
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Bruno Paz, Cebrail Karayel, Mame Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Adil Demirbağ (Konyaspor)