İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sağ taraftan Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk'ün parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.


40. dakikada Konyaspor atağında Moreno'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



Stat: Ümraniye


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra, Geraldo, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Sekidika, Umut Nayir


Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Sackey, Gheorghe, Kayode, Onur Ayık, Avounou, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb, Popov


Teknik Direktör: Recep Uçar


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhammet Demir


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Bruno Paz, Cebrail Karayel, Mame Diouf


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Adil Demirbağ (Konyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.