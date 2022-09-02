İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü.


32. dakikada Adbdulkadir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, dos Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Avounou, Bettaieb, del Valle, Geraldo, Mrsic


Teknik Direktör: Recep Uçar


Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bardhi, Djaniny


Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Larsen, Siopis, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Gomez, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kartlar: Gbamin, Bartra (Trabzonspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.