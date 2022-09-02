Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Bartra'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan oyun alanına çeldi.
58. dakikada Kartal'ın pasında ceza yayı üzerinde topa buluşan Umut Nayir'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı oyun alanına çeldi. Dönen topu takip Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Orkun Özdemir dk. 63), Serkan Göksu, Dos Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Mrsic dk. 74), Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Gheorghe (Del Valle dk. 78), Oğuz Gürbulak (Avounou dk. 63), Umut Nayir (Bettaib dk. 63)
Yedekler: Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Geraldo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Larsen dk. 46), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Yusuf Erdoğan dk. 87 ?), Gbamin, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kouassi dk. 84 ?), Trezeguet, Bardhi (Hamsik dk. 76), Djaniny (Umut Bozok dk. 46)
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Siopis, Doğucan Haspolat, Gomez
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Trezeguet (dk. 60) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Gbamin, Bartra, Eren Elmalı (Trabzonspor)