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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayır'in düzgün vuruşunda top kaleci Viviano'nun solundan ağlara gitti. 1-0


8. dakikada Jimmy Durmaz'ın ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Borini, topu arka direğe doğru yükseltti. Biraschi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1


17. dakikada Popov'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.


20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Onur Ayık'ın sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Karabalcık, Ergin Gözütok


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Ermir Lenjani, Serkan Göksu, Oğuz Gürbulak, Avounou, Geraldo, Onur Ayık, Umut Nayır


Yedekler: Anıl Demir, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Lawrence, Kerim Frei, Kouassi, Fabio Borini


Yedekler: Batuhan Şen , Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Mbaye Diagne, Samed Onur, Münir Levent Mercan, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Goller: Umut Nayır (dk. 3) (Ümraniyespor), Davide Biraschi (dk. 8) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Lawrence Nicholas, Ozdoev (Fatih Karagümrük)

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