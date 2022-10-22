Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonucu)

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 11.
Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Kouassi'nin sağ taraftan ortalığı topa Diagne'nin gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-2
63. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.
71. dakikada Ümraniyespor atağında Lenjani'nin sol kanattan yaptığı ortada Umut Nayır'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.
90. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Orkun'un çeldiği topa altıpastan sol ayağıyla vuruşunu yapan Borini filelere gönderdi. 1-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Karabalcık, Ergin Gözütok
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Ermir Lenjani, Serkan Göksu (Mrsic dk. 79), Oğuz Gürbulak (Kartal Kayra Yılmaz dk.79), Avounou (Metehan Mimaroğlu dk. 61), Geraldo (Valentin Gheorghe dk. 69), Onur Ayık (Del Valle dk. 69), Umut Nayır
Yedekler: Anıl Demir, Onur Atasayar, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb, Gagnidze
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev (Salih Dursun dk. 84 ?), Lawrence (Mbaye Diagne dk. 54), Kerim Frei (Adnan Uğur dk. 54), Kouassi (Samed Onur dk. 84) , Fabio Borini (Levent Mercan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Münir, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Nayır (dk. 3) (Ümraniyespor) Davide Biraschi (dk. 8), Mbaye Diagne (dk. 55), Fabio Borini (dk. 90) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence Nicholas, Ozdoev, Caner Erkin (Fatih Karagümrük)