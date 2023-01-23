Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan açtığı ortaya Rossi, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Orkun topu kontrol etti.

72. dakikada Ümraniyespor atağında Avounou'nun sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayır'ı aşan top Geraldo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağı ile yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.

73. dakikada Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çapraza sürerek kaleci Orkun'u da çalımlayıp sol ayağıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

78. dakikada kendi yarı alanında taç ataşı kullanan Ümraniyespor rakip yarı sahaya hızlı bir şekilde çıktı. Avounou'nun savunma arakasına attığı akıl dolu pasta topla buluşan Umut Nayır, kaleci Altay'ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı sağ ayağı ile boş ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla birlikte sol çapraza inen Valencia'nın içerdeki takım arkadaşı Batshuayi'ye çıkarmak istediği pasta Glumac'ın ters müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

90+8. dakikada Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta savunma arkasına sarkan Umut Nayır'ın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.

90+9. dakikada VAR incelemesi yapan hakem Abdulkadir Bitigen, golün geçersiz olduğu kararını verdi.

90+10. dakikada hakeme yoğun itirazları sonrasında Ümraniyespor'da Onur Atasayar sarı kart görerek, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson (Avounou dk. 45), Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Onur Ayık (Sekidika dk. 70), Oğuz Gürbulak (Mrsic dk. 85 ?), Kartal Yılmaz (Serkan Göksu dk. 85 ?), Bettaieb (Geraldo dk. 70), Umut Nayır

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Yunus Mertoğlu, Gheorghe, Epureanu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Lincoln (Zajc dk. 68), Arao, İrfan Can Kahveci (Alioski dk. 67), Crespo (Emre Mor dk. 46 (İsmail Yüksek dk. 90+4 ?)), Rossi (Serdar Dursun dk. 82 ?), Valencia, Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Peres

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Batshuayi (dk. 73), Glumac (dk. 89 k.k.) (Fenerbahçe), Umut Nayır (dk. 78) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Onur Atasayar (dk. 90+10) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Orkun Özdemir (Ümaraniyespor) Lincoln, Batshuayi, Emre Mor, Zajc (Fenerbahçe)