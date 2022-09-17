Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanada atılan uzun pası kontrol eden Metehan, ceza sahası içine yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vururken, kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

55. dakikada Serkan'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Glumac yakın mesafeden kafayı vururken, kaleci Ertuğrul topu tokatladı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mrsic, ceza sahası içine yaptığı yerden ortaladı. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa hamle yapan Metehan'ın vuruşunda Hadergjonaj kayarak topa müdahale etti.

79. dakikada Geraldo sağ kanatta rakibinden sıyrılarak arka direğe yaptığı ortada Del Valle kafayı vururken, top az farkla direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada ceza sahası içi sol kanattan Ben Ouanes'in arka direğe yerden yaptığı ortaya Aytaç Kara'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Tirpan'ın ceza sahası içine yaptığı ara pasta Bahoken, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 0-2

90+9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Umut Nayir ön direkte kafayla arkaya açtı. Mrsic, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Bettaieb dk. 82 ?), Tomislav Glumac, Isaac Sackey, Ermir Lenjani (Onur Ayık dk. 64), Avounou (Yonathan Del Valle dk. 64), Kartal Kayra, Oğuz Gürbulak (Antonio Mrsic dk. 46), Geraldo, Gheorghe (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Fatih Şanlitürk

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Eysseric (Donk dk. 90+3 ?), Mamadou Fall (Aytaç Kara dk. 75), Hajradinovic (Tunay Torun dk. 90+3 ?), Bersant Celina (Ahmet Engin dk. 82 ?), Bahoken

Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Yunus Mallı, Feyzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşi, Ali Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Kırmızı kart: Recep Uçar (dk. 90+1) (Ümraniyespor)

Goller: Hadergjonaj (dk. 36 pen.), Bahoken (dk. 84) (Kasımpaşa), Mrsic (dk. 90+9) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mamadou Fall, Mickael Tirpan, Hadergjonaj, Şenol Can, Ben Ouanes (Kasımpaşa) Geraldo, Kartal, Sackey, Glumac (Ümraniyespor)