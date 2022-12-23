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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in içeri çevirdiği topa ön direkte Aleksic'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


18. dakikada Del Valle'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Santos, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Kartal Yılmaz, Bettaieb, Mrsic


Teknik Direktör: Recep Uçar


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf, Tuba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Mounir, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Duarte, Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Szysz, Nzaba, Ömer Ali Şahiner, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Aleksic (dk. 2) (Medipol Başakşehir), Umut Nayir (dk. 18) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Onur Atasayar, Umut Nayir (Ümraniyespor), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

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