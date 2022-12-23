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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada ceza sahası içinden Mounir'in içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2


90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin şutunda meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak sol tarafta Szysz'in önünde kaldı. Szysz'in ortasında Youssouf kafaya topu ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Santos, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Sackey, Serkan Göksu (Kartal Kayra Yılmaz dk. 64), Avounou (Mrsic dk. 80 ?), Geraldo (Onur Ayık dk. 64), del Valle (Metehan Mimaroğlu dk. 73), Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb


Teknik Direktör: Recep Uçar


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Traore dk. 83 ?), Youssouf, Tuba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan (Duarte dk. 83 ?), Serdar Gürler (Ömer Ali Şahiner dk. 74), Mounir (Szysz dk. 90), Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Nzaba, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Aleksic (dk. 2), Serdar Gürler (dk. 57), Youssouf (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir), Umut Nayir (dk. 18) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Onur Atasayar, Umut Nayir, Onur Ayık (Ümraniyespor)

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