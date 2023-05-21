Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skor ile mağlup oldu. Bu sonuçla Ümraniyespor, ligin bitmesine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Oğuz Gürbulak'ın sol taraftan ortaladığı topta yakın direkte Umut Nayir'iın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya gitti.

55. dakikada Beridze'nin savunma arkasına attığı topta Ali Sowe'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Berke'nin müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Oğuz Gürbulak'ın sol taraftan sağ ayağı ile içeri ortaladığı topta Umut Nayir'in uzak kale direğinin önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

69. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou'nun sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Berke gole izin vermedi.

71. dakikada Arda Kızıldağ'ın pasında topla buluşan Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-2

86. dakikada Geraldo'nun ceza yayı önünden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Erdem Bayık

Ümraniyespor: Berke Özer, Strahil Popov, Mustafa Eser, Tomislav Glumac (Oğuz Gürbulak dk. 46), Alexandru Epureanu, Onur Ayık, Isaac Sackey (Paulo Geraldo dk. 66), Serkan Göksu (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 57), Valentin Gheorghe (Mert Yılmaz dk. 80 ?), Jesse Sekidika, Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Yunus Emre Mertoğlu, Doğukan Saral, Yusuf Saitoğlu, Osman Buğra Erdoğan

Teknik Direktör: Mustafa Er

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Stelios Kitsiou (Pedro Moreira dk. 72), Andrej Dokanovic (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 85 ?), Taylan Antalyalı (Lamine Diack dk. 46), Matej Hanousek, Giorgi Beridze (Ghayas Zahid dk. 62), Joao Milson (Gökhan Töre dk. 85 ?), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Moussiti Oko, Hasan Ali Kaldırım, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Umut Nayir (dk. 25 pen.) (Ümraniyespor) Kevin Malcuit (dk. 18), Milson (dk. 71) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac, Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor) Stelios Kitsiou, Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü)