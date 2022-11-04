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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Strahil Popov'un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


3. dakikada Yonathan del Valle'nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.


21. dakikada Yonathan del Valle'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0


38. dakikada Geraldo'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Allyson, Tomislav Glumac, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Geraldo, Yonathan del Valle, Umut Nayir


Yedekler: Anıl Demir, Ermir Lenjani, Mustafa Eser, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Corendon Alanyaspor: Runar Runarsson, Pedro Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Jure Balkovec, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Wilson Eduardo, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Famara Diedhiou, Oussama Targhalline, Cavaleiro, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Arnaud Lusamba, Daniel Candeias


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Umut Nayir (dk. 21), Geraldo (dk. 38) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Leroy Fer, Furkan Bayır (Alanyaspor)

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