İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin pasında Lobjanidze'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


65. dakikada sol taraftan kullanılan korner de ceza sahası içinde Falette'nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2


74. dakikada sol taraftan Avounou'nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Bettaib'in kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.


79. dakikada uyarı sonrası VAR kontrolüne giden Hüseyin Göçek, Ümraniyespor oyuncusu Allyson'un top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


87. dakikada Kamil Ahmet'in sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Ze Luis'in kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı ayağıyla yaptığı kurtarış sonrasında topu kontrol etti.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, İlker Takpak


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak (Kartal Yılmaz dk.68), Avounou (Mrsic 90+7 ?), Valentin Gheorghe (Bettaieb dk. 69), Del Valle(Serkan Göksu dk. 83 ?), Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Fatih Şanlıtürk


Teknik Direktör: Recep Uçar


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kâmil Ahmet, Vranjes, Simon Falette, Kaan Kanak, Onur Ergün (Boudjemaa dk. 77), Rayane Aabid, El Kaabi, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze (Saint-Louis dk.90 ?), Bertuğ Yıldırım (Ze Luis dk. 77)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Recep Yılmaz, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Engin Aksoy, Sadık Baş


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Avounou (dk. 39), Umut Nayir (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), El Kaabi (dk. 24), Lobjanidze (dk. 53) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Allyson (dk.79) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Sackey, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Falette, Vranjes (Hatayspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.