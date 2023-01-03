Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin pasında Lobjanidze'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada sol taraftan kullanılan korner de ceza sahası içinde Falette'nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

74. dakikada sol taraftan Avounou'nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Bettaib'in kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.

79. dakikada uyarı sonrası VAR kontrolüne giden Hüseyin Göçek, Ümraniyespor oyuncusu Allyson'un top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kamil Ahmet'in sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Ze Luis'in kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı ayağıyla yaptığı kurtarış sonrasında topu kontrol etti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, İlker Takpak

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak (Kartal Yılmaz dk.68), Avounou (Mrsic 90+7 ?), Valentin Gheorghe (Bettaieb dk. 69), Del Valle(Serkan Göksu dk. 83 ?), Umut Nayir

Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Fatih Şanlıtürk

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kâmil Ahmet, Vranjes, Simon Falette, Kaan Kanak, Onur Ergün (Boudjemaa dk. 77), Rayane Aabid, El Kaabi, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze (Saint-Louis dk.90 ?), Bertuğ Yıldırım (Ze Luis dk. 77)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Recep Yılmaz, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Engin Aksoy, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Avounou (dk. 39), Umut Nayir (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), El Kaabi (dk. 24), Lobjanidze (dk. 53) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Allyson (dk.79) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Sackey, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Falette, Vranjes (Hatayspor)