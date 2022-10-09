Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Oğuz Gürbulak'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından dar açıdan Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta Glumac arka direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Kemen'in vuruşunda Oğuz Gürbulak'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından ağlara gitti. 2-2

78. dakikada sol kanattan Lenjani'nin içeri çevirdiği topa Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Glumac'ın Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker önce sarı kart olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kart kararı ile Glumac'ı oyundan attı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Popov dk. 46), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Gheorghe dk. 83 ?), Kartal Kayra Yılmaz (Oğuz Gürbulak dk. 46), Avounou (Mrsic dk. 83 ?) Onur Ayık (Del Valle dk. 83 ?), Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Gagnidze

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Ackah dk. 46), Ramazan Civelek (Emrah Başsan dk. 67), Mensah (Bertolacci dk. 67), Kemen, Cardoso (Gökhan Sazdağı dk. 84 ?), Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 79)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Mane, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Cardoso (dk. 25), Mensah (dk. 64 pen.) (Kayserispor) Umut Nayir (dk. 48), Glumac (dk. 59) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Glumac (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Sackey, Oğuz Gürbulak, Gheorghe (Ümraniyespor)