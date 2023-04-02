Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Sekidika'nın ceza yayı önünde sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada sol taraftan Mrsic'in ceza sahasına çevirdiği topa, Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kale önünde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sağ taraftan Onur Ayık'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, uzak kale direğinde Umut Nayir'in sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada sağ çaprazdan Muric'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada savunmada Kahraman Demirtaş'ın kafayla topu kalecisine dönmek isterken Onur Ayık araya girdi. Ceza sahası içinde Onur Ayık sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+7. dakikada sağ çaprazda Ahmet Oğuz'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner Dikmen iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-2

Stat: Ümraniye

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Popov dk. 76), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra, Geraldo (Onur Ayık dk. 67), Oğuz Gürbulak (Avounou dk. 67), Mrsic (Sackey dk. 76) Sekidika (Kayode 87 ?), Umut Nayir

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Gheorghe, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb

Teknik Direktör: Recep Uçar

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Bruno Paz dk. 67), Mahir Emreli (Endri Çekiçi dk. 67), Pozuelo (Mame Diouf dk. 67), Moreno (Muric dk. 77), Muhammet Demir (Oğulcan Ülgün dk. 87 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Mehmet Büyüksayar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 62 k.k.), Onur Ayık (dk. 89) (Ümraniyespor), Mame Diouf (dk. 82), Soner Dikmen (90+7) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Glumac, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Adil Demirbağ (Konyaspor)