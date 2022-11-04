Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 3 - Corendon Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Balkovec'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defanstan seken topa ceza yayında gelişine vuruş yapan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada Umut Güneş'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

69. dakikada sol taraftan ilerleyen Adel Bettaieb'in ortasında ceza sahası içi sağında topu alan Geraldo'nun rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu penaltı noktasında alan Umut Nayir bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Allyson, Tomislav Glumac, Onur Atasayar (Ermir Lenjani dk. 78), Isaac Sackey, Serkan Göksu (Kartal Kayra Yılmaz dk. 68), Durel Avounou (Antonio Mrsic dk. 73), Geraldo (Onur Ayık dk. 73), Yonathan del Valle (Adel Bettaieb dk. 67), Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor: Runar Runarsson, Pedro Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır (Rassoul dk. 73), Jure Balkovec (Ahmet Gülay dk. 77), Leroy Fer (Umut Güneş dk. 56), Idrissa Doumbia, Wilson Eduardo (Daniel Candeias dk. 56), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Cavaleiro dk. 73), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Famara Diedhiou, Oussama Targhalline, Çağan Kayra Erciyas, Arnaud Lusamba

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Umut Nayir (dk. 21, 69), Geraldo (dk. 38) (Ümraniyespor), Wilson Eduardo (dk. 56) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Leroy Fer, Furkan Bayır (Alanyaspor), Onur Atasayar (Ümraniyespor)