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Spor Toto Süper Lig'd 2. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar ve 15 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray da sahasında Giresunspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise bu hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçlarında Konyaspor ile Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:



12 Ağustos Cuma


21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor



13 Ağustos Cumartesi


19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor


21.45 Galatasaray - Giresunspor


21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor



14 Ağustos Pazar


19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor


19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


21.45 Alanyaspor - Beşiktaş



15 Ağustos Pazartesi


19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir


21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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