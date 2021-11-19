Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ile mücadelesi ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 A. Hatayspor - F. T. Antalyaspor

16.00 GZT Giresunspor - Ö. K. Yeni Malatyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - D.G. Sivasspor

19.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa - V. Fatih Karagümrük

16.00 İ. H. Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Altay - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20.00 Y. Kayserispor - Göztepe