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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 13.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ile mücadelesi ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


13.30 A. Hatayspor - F. T. Antalyaspor


16.00 GZT Giresunspor - Ö. K. Yeni Malatyaspor


16.00 Medipol Başakşehir - D.G. Sivasspor


19.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş



21 Kasım Pazar


13.30 Kasımpaşa - V. Fatih Karagümrük


16.00 İ. H. Konyaspor - Çaykur Rizespor


16.00 Altay - Adana Demirspor


19.00 Galatasaray - Fenerbahçe



22 Kasım Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK


20.00 Y. Kayserispor - Göztepe

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