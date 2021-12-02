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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray, Altay'ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş



4 Aralık Cumartesi


13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor


16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor


19.00 Galatasaray - Altay



5 Aralık Pazar


13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor


16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir


16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük


19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



6 Aralık Pazartesi


20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor


20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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