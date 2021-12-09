İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Altay-Hatayspor maçı ile başlayacak.


Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 11, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Hatayspor'u ağırlayacak. Lider Trabzonspor da Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Haftanın son gününde Galatasaray, Sivasspor ile Fenerbahçe de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Altay - A. Hatayspor



11 Aralık Cumartesi


13.30 V. Fatih Karagümrük - İ. H. Konyaspor


16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa


16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe


19.00 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor



12 Aralık Pazar


13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor


16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - A. Alanyaspor


19.00 Beşiktaş - Y. Kayserispor



13 Aralık Pazartesi


18.00 D. G. Sivasspor - Galatasaray


20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.