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Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.


Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.


Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Yarın


17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz


17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler


20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka



28 Aralık Çarşamba


17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu


17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa


20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk



29 Aralık Perşembe


17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar


17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük


20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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